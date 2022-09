FIRENZE, 22 SET - Niente Inghilterra e niente Ungheria per Sandro Tonali: il centrocampista del Milan non e' disponibile per il doppio match di Nations League e il ct azzurro, Roberto Mancini, ha deciso di rimandarlo a casa per i problemi muscolari. "In questi giorni non si e' mai allenato con il gruppo - ha spiegato Mancini - non puo' giocare ne' domani a Milano ne' martedi' a Budapest".

