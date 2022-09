Bach 'ritorno atleti russi? Ne stiamo parlando'

ROMA, 16 SET - "Quello dei russi e dei bielorussi è un grande dilemma, ma è un argomento del quale stiamo discutendo con i comitati olimpici nazionali, con le federazioni internazionali, con i membri Cio e con la comunità degli atleti": lo ha detto Thomas Bach, presidente Cio, parlando della possibilità di reinserire gli atleti russi e bielorussi nelle competizioni internazionali, a conferma di quanto detto dal presidente del comitato paralimpico americano che aveva spiegato come il tema fosse emerso nell'ultimo board Cio. Sulle tempistiche però non si sbilancia: "Non possiamo citare degli step concreti o una deadline su questo tema".

