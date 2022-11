ROMA, 06 NOV - "Una pagina di storia? Al momento non ci penso. Ma so che con la Ducati abbiamo compiuto qualcosa di veramente grande, di cui andare orgogliosi". Cosi' Francesco Bagnaia, terzo italiano campione del mondo in sella a una moto italiana, e primo dopo Giacomo Agostini nel '72, commenta a Sky la sua impresa. "Ora non realizzo, ma con calma, nei prossimi giorni, pensero' anche alla pagina di storia...".

