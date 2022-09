Bagnaia 'ordini scuderia? non mi serve aiuto per vincere'

ROMA, 22 SET - "Ordini di scuderia? Non ho bisogno di aiuto per stare davanti, preferisco vincere in pista, piuttosto che vincere perché qualcuno mi fa passare". Cosi' Francesco Bagnaia, pilota Ducati impegnato nella rimonta su Quartararo, da Motegi interviene sui rapporti con Enea Bastianini, della Ducati Gresini e dal prossimo anno suo compagno di scuderia, che ad Aragon gli ha 'soffiato' la vittoria sottraendo qualche punto alla rimonta. "La Ducati e' la moto da battere - ha aggiunto Bagnaia - Quanto a Bastianini, è uno dei piloti con più talento, sicuramente cercherà di salire sul podio anche qui a Motegi".

