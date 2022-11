Balata, finalmente volontà per avviare il percorso delle riforme

ROMA, 11 NOV - "Finalmente, dopo anni in cui abbiamo invitato tutti ad esporsi in maniera chiara e concreta sul tema riforme, leggiamo di volontà concrete di iniziare questo percorso su cui, come ho già avuto modo di dire, siamo tutti in ritardo": così, all'ANSA, il presidente della Lega di serie B, Mauro Balata, in merito alla richiesta del n.1 della Lega Pro, Francesco Ghirelli, di un incontro tra i presidente delle leghe calcistiche sul tema della riforme. "Spero che tutto ciò porti finalmente ad una modernizzazione ed evoluzione del sistema calcistico italiano - ha concluso Balata -, in particolar modo della industry del calcio che ha bisogno di recuperare quote di competitività".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA