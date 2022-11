Balata, highlights di B su Rai Italia valorizzano nostro calcio

ROMA, 21 NOV - "Abbiamo pensato ai tifosi italiani nel mondo quando abbiamo deciso di portare la B fuori dai confini". Lo ha detto il presidente della Lega di serie B, Mauro Balata, parlando della cessione degli highlights del campionato a Rai Italia. "E' anche un modo per valorizzare e rilanciare il movimento calcistico italiano, che possiede ancora una qualità molto importante, e far conoscere i nostri giocatori anche in altri mercati". Dopo la vendita dei diritti televisivi che ha permesso alla serie B di essere presente con le dirette delle partite in 52 Paesi di cinque continenti, ora la visibilità - sottolinea la Lega di B in una nota congiunta con Rai Italia - si moltiplica con la cessione degli highlights di tutte le gare, che raggiungeranno ogni martedì tutte le comunità di italiani nel mondo all'interno della trasmissione Casa Italia, con le immagini salienti delle 10 partite del weekend precedente. "La Serie BKT è un campionato di alto valore tecnico, con caratteristiche di imprevedibilità e di incertezza fino all'ultimo - sottolinea Fabrizio Ferragni, direttore di RaiItalia -. Se aggiungiamo che quest'anno è contraddistinto da squadre con tantissimi tifosi e una grande tradizione calcistica abbiamo un mix virtuoso che ci ha convinto a investire su un prodotto richiestissimo e che vogliamo valorizzare attraverso una trasmissione con immagini e ospiti protagonisti del torneo". Rai Italia, sottolinea ancora la nota, è il canale generalista per gli italiani all'estero è visibile in tutti e cinque i continenti, in 22 milioni di case attraverso piattaforme satellitari, cavo, Iptv e OTT, con una platea di sei milioni di italiani che vivono e lavorano all'estero, circa ottanta milioni di 'oriundi' e duecentocinquanta milioni di 'italici'.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA