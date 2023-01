Bale, ho realizzato i miei sogni, mi ritiro

ROMA, 09 GEN - "Dopo attenta e ponderata riflessione annuncio il mio ritiro immediato dal club e dal calcio internazionale. Mi sento incredibilmente fortunato ad aver realizzato il mio sogno di praticare lo sport che amo. Mi ha davvero regalato alcuni dei momenti più belli della mia vita". Con questo post su Instagram, accompagnato da una sua foto con la maglia della nazionale del Galles, Gareth Bale annuncia il proprio ritiro dal'attività agonisitca. "E' stato il massimo dei massimi, lungo 17 anni che sarà impossibile da replicare - scrive ancora Bale -, non importa cosa mi riserva il prossimo capitolo. Dal mio primo tocco a Southampton fino all'ultimo con il LAFC (la squadra di Los Angeles in cui ha giocato anche Giorgio Chiellini ndr) e tutto quello che c'è stato in mezzo, ho costruito una carriera per cui provo un immenso orgoglio e gratitudine. Giocare per il mio Paese ed esserne capitano per 111 volte è stato davvero un sogno diventato realtà". "Mostrare la mia gratitudine a tutti coloro che hanno fatto la loro parte in questo viaggio, mi sembra impossibile - continua -. Mi sento in debito con molte persone per aver contribuito a cambiare la mia vita e a modellare la mia carriera in un modo che non avrei mai potuto sognare quando ho iniziato a 9 anni". Seguono poi una serie di dediche per i suoi familiari. Bale, 35 anni, ha vissuto la parte migliore della sua carriera con le maglie di Tottenham e Real Madrid. In carriera ha vinto una Coppa di lega con gli Spurs, 5 Champions League, 4 Mondiali per club, 3 Supercoppe europee, 3 titoli spagnoli e una Coppa del Re con il Real e un campionato Mls con il Los Angeles FC. Con il Galles si è piazzato terzo ad Euro 2016 e ha riportato i Dragoni in un Mondiale, quello in Qatar, dopo 64 anni di assenza.

