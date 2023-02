Banchero ribadisce, 'io con l'Italia? decido a fine stagione'

ROMA, 18 FEB - "Si', ci penserò parecchio e deciderò alla fine della stagione". Così Paolo Banchero, in una delle conferenze stampa a margine dell'Al Star Game della Nba, in cui il rookie degli Orlando Magic ha gicoato nelle sfide delle 'Rising Star', ha risposto a un domanda se stia sempre prendendo in considerazione l'idea di giocare per la nazionale italiana. Una battuta anche sulla sua simpatia calcistica per il Milan. "Mi hanno mandato una maglia personalizzata - dice Banchero -, è stato un gran bel regalo. Se sono un appassionato di calcio? Mia sorella gioca a calcio all'università per cui lo seguo. Non posso dire che sia il mio sport preferito, ma lo seguo". Poi, sul paquet di Salt Lake City, Banchero ha giocato e vinto nel Team Pau (Gasol) che si è imposto nel mini torneo dedicato appunto alle 'Rising Star' della Nba. Tredici sono stati i punti complessivi messi a referto dalla prima scelta del Draft dell'anno scorso: nove dei 40 della gara d'esordio e quattro dei 25 in quella finale vinta 25-20 contro il Team Joakim (Noah).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA