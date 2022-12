Barca su Kanté, ma prima garanzie sulla sua tenuta

ROMA, 23 DIC - Il Barcellona ha messo le mani su N'Golo Kanté, che dovrebbe arrivare in Catalogna nell'estate prossima, e a parametro zero. Il forte centrocampista francese, prima della firma, deve comunque essere sottoposto a una serie di controlli accurati al fine di verificare la sua idoneità fisico-atletica, dopo l'infortunio subito al tendine del ginocchio che lo ha obbligato a saltare i Mondiali del Qatar, oltre alla prima parte della stagione agonistica. Kanté dovrebbe rientrare a febbraio e, a quel punto, come riferisce Sport, si saprà se il passaggio al Barcellona può essere o meno perfezionato.

