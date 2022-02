Barcellona 'avvisa' Napoli, vince 4-1 a Valencia

ROMA, 20 FEB - Il Barcellona 'avvisa' il Napoli in vista del ritorno dei sedicesimi di Europa League in cui affronterà il Napoli dopo il pareggio del Camp Nou. Oggi infatti la squadra di Xavi è andata a vincere per 4-1 sul campo del Valencia. Protagonista dell'incontro è stato l'acquisto di gennaio Aubameyang, che in Catalogna chiamano Auba, autore di una doppietta. Uno dei suoi due gol è stato convalidato dall'arbitro Del Cerro Grande dopo consulto al Var, e il pubblico del Mestalla non ha gradito. A segno anche Frenkie de Jong e Pedri. Pubblico di nuovo furioso quando Del Cerro Grande, sempre con l'ausilio del Var ha annullato un gol ai locali, sullo 0-3 per il Barça. Di Soler la rete della bandiera del Valencia. Con la vittoria di oggi il Barcellona ha raggiunto il quarto posto in classifica, con 42 punti e alla pari con l'Atletico Madrid, rispetto al quale ha una partita in meno.

