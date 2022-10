Barcellona vince 3-0 e torna a -3 dal Real

BARCELLONA, 20 OTT - E' stato Robert Lewandowski il protagonista della partita che il Barcellona, rivale dell'Inter nel girone di Champions, ha vinto per 3-0 questa sera al Camp Nou contro il Villarreal. L'asso polacco ha praticamente deciso il match segnando una doppietta nel giro di cinque minuti. La prima marcatura 'Lewa' la realizza agganciando il pallone con il tacco e poi concludendo a rete, la seconda con una 'pennellata', su assist di Gavi, su cui nulla può il portiere avversario Geronimo Rulli. Il terzo gol del Barça, che ora in classifica è tornato a -3 dal Real Madrid capolista, lo ha marcato Ansu Fati. Prima della partita Alexia Putellas è entrata sul terreno del Camp Nou per mostrare il Pallone d'Oro femminile che le è stato assegnato, per la seconda volta, lunedì scorso.

