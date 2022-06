Bardet annuncia, sarò al Tour de France

ROMA, 13 GIU - Il francese Romain Bardet ha annunciato sui social che parteciperà al prossimo Tour de France: "Sono davvero felice di annunciare che sarò alla partenza del Tour de France con il Team Dsm. Non vedo l'ora di essere a Copenaghen tra poche settimane", ha scritto il 31enne scalatore d'Oltralpe, pronto quindi alla sua nona presenza alla Grande Boucle. Dopo aver vinto il Tour of the Alps, Bardet ha preso parte al Giro d'Italia ma il 20 maggio, prima della 13/a tappa, ha dovuto ritirarsi a causa di un virus intestinale, quando occupava il quarto posto nella classifica generale. Al Tour, nelle su precedenti partecipazioni, Bardet ha conquistato un secondo posto nel 2016 e un terzo posto nel 2017. L'ultimo francese a vincere il Tour è stato Bernard Hinault, nel 1985.

