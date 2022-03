Baresi, Milan sii ambizioso puoi giocartela

MILANO, 09 MAR - "Il Milan è cresciuto tanto negli ultimi due anni. C'è un bel gruppo, un bell'ambiente. Dai giocatori, allo staff tecnico, alla proprietà, ai dirigenti, tutti stanno dando un bel segnale. Scudetto? Dobbiamo essere ambiziosi, possiamo giocarcela fino alla fine. Il Milan non deve guardare in casa degli altri. Dobbiamo dare il massimo, fare il massimo e non avere rimpianti": lo dice, all'ANSA, il vicepresidente del Milan e storica bandiera rossonera Franco Baresi, in occasione del lancio della sua collezione di NFT, ispirati a quei valori che lo hanno contraddistinto come atleta e come uomo. Sette opere create dall'artista digitale Panenous. Parte del ricavato verrà devoluto a Fondazione Milan. "Abbiamo voluto mandare ai giovani un messaggio di speranza, anche quando sembra che tutto ci crolli addosso. Valori che ho imparato e trasmesso - racconta Baresi - e che mi hanno aiutato nello sport e nel mio ruolo di capitano".

