Baroni "quasi perfetti nel primo tempo, squadra ha idee"

LECCE, 14 GEN - In casa Lecce il pari contro il Milan, nonostante la rimonta subita, viene accolto con estrema soddisfazione. Il tecnico giallorosso, Marco Baroni, analizza così la gara: "Il Lecce non è solo corsa, è anche idee e avevamo di fronte i campioni d'Italia - dichiara -. Nel primo tempo siamo stati quasi perfetti, è mancato solo il 3-0 per chiudere la gara. La squadra ha idee e le sta esprimendo dall'inizio, qualche volta siamo stati sfortunati: siamo vivi e stiamo crescendo". "Oggi ho fatto i complimenti a chi non ha giocato, io ho bisogno di far crescere tutti - prosegue -. E comunque aver rammarico per un pari contro il Milan significa che oggi abbiamo fatto molto bene. E' necessario continuare a lavorare a testa bassa, perchè si migliora solo attraverso il lavoro".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA