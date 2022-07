Basket: Amedeo Tessitori si trasferisce da Bologna a Venezia

VENEZIA, 07 LUG - Passa dalla Virtus Bologna all'Umana Reyer Venezia Amedeo Tessitori, 27 anni, centro della Nazionale di 207 centimetri nato a Pisa. Con le V nere ha appena terminato le finali scudetto, dopo aver vinto il tricolore 2020/21 e l'EuroCup 2021/22. Nell'ultima stagione ha giocato 37 incontri di Serie A e 18 di EuroCup, mentre con la Nazionale Italiana, dopo la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo, è sceso in campo quest'anno nei cinque incontri ufficiali per la qualificazione al Mondiale 2023. Cresciuto alla Virtus Siena (con cui nel 2011 ha vinto la Coppa Italia dilettanti, ha raggiunto le finali del campionato under 19 e ha vinto il titolo under 17), è approdato in Serie A nel 2012/13 a Sassari che, dopo un anno di prestito in A2 a Forlì, lo ha fatto esordire l'anno successivo nella massima serie, vincendo la Coppa Italia nel 201,) e in EuroCup. Ha poi militato a Cantù e Caserta, poi in A2 a Biella, Treviso, con cui ha vinto la Coppa Italia di categoria e conquistato la promozione, giocando poi l'anno dopo di nuovo con la stessa maglia della Tvb in Serie A.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA