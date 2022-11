Basket: Eurolega; EA7 Milano-Segafredo Bologna 59-64

MILANO, 09 NOV - Il derby d'Italia in formato Eurolega lo porta a casa la Virtus Segafredo Bologna che sbanca 64-59 il Forum d'Assago e infligge all'EA7 Milano la quarta sconfitta in Eurolega, la terza consecutiva. Decisive le prova di Teodosic (15), Mickey (14) e Shenghelia (12). Per Milano Davies (11) e Mitrou-Long (13) vanno ad intermittenza in una squadra che appare molto in difficoltà. Dopo un avvio tambureggiante dell'Olimpia con Melli (7 nel primo quarto, 2 negli altri tre), la Virtus si scuote sul 23-12 e, complice un attacco sterile di Milano che segna appena 18 punti nei due quarti centrali (sbagliando 8 liberi), ribalta il risultato, prima con un 24-6 (36-29) e poi con un 12-2 (53-40). La Virtus sale anche sul +15 (58-43) prima di una flebile reazione dell'EA7 che però non impensierisce mai i rivali: la tripla a 40'' di Teodosic è la sublimazione della vittoria dell Vu Nere. Erano 25 anni che Milano e Bologna non si affrontavano in Eurolega.

