Basket: Eurolega; Partizan-Virtus Bologna 90-62

BELGRADO, 20 OTT - Pesante sconfitta a Belgrado per la Virtus Segafredo Bologna in Eurolega, che contro il Partizan crolla e alla fine è sconfitta per 90-62 in una partita della quarta giornata di regular season dell'Eurolega. La squadra di coach Scariolo non è mai riuscita a impensierire quella di Obradovic, che ha avuto un vantaggio massimo di +31. Per la Virtus è la seconda battuta d'arresto in questa settimana, dopo quella di martedì contro la Zalgiris Kaunas.

