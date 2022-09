Basket: finale Mondiali donne è Usa-Cina

SYDNEY, 30 SET - Sarà una finale inedita, fra Usa e Cina, quella dei Mondiali 2022 di basket femminile. Nella semifinale giocata oggi le statunitensi hanno annichilito il Canada, imponendosi con lo scarto record di 40 punti: 83-43. Per la nazionale donne degli Usa è la 29/a vittoria consecutiva in un Mondiale. Nell'altra semifinale, giocata davanti agli undicimila spettatori della Sydney Superdome Arena, la Cina ha battuto a sorpresa l'Australia, per 61-59. Protagonista principale dell'incontro la pivot Han Xu, autrice di 19 punti.

