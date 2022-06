Basket, Gandini: "Bologna-Milano corazzate, sfida affascinante"

MILANO, 06 GIU - "Bologna e Milano sono le due squadre più titolate del nostro basket, due corazzate, e adesso si ritrovano in finale. Sarà affascinante anche il duello tra Sergio Scariolo e Ettore Messina, due coach che hanno fatto la storia del basket europeo". E' il commento del presidente della LBA, Umberto Gandini, sulle finali-scudetto che inizieranno mercoledì sera fra Virtus Segafredo Bologna e Ax Milano. "Le Finals - aggiunge Gandini - saranno raccontate da influencer e talent con grande impatto sulle community più giovani. Nei Playoff abbiamo avuto 78 mila spettatori nei palazzetti, il basket è il secondo sport di squadra per affluenza. In questi due anni abbiamo superato momenti molto difficili". Gandini, con un mandato in scadenza ("c'è una vasta condivisione per proseguire insieme ma trattandosi di elezioni nulla vieta altre candidature"), evidenzia come la Serie A abbia migliorato i propri ascolti in tv: "Siamo in crescita su RaiSport ed Eurosport, abbiamo guadagnato il 7% su Discovery+ e la Coppa Italia ha fatto segnare il +12%. Sono segnali di apprezzamento del percorso intrapreso".

