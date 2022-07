Basket:Gandini,Virtus-Olimpia traino ma tutto campionato cresce

BOLOGNA, 27 LUG - Dominatrici delle due ultime stagioni, Olimpia Milano e Virtus Bologna, con sono un indubbio 'traino' ma la la pallacanestro italiana non si esaurisce nella loro "rivalità", potendo contare su altre realtà storiche e un campionato "in cui non ci può rilassare" e che "ha un livello tecnico che sta crescendo grazie agli investimenti, non soltanto delle due corazzate, ma anche delle altre squadre". Così il presidente della Lega Basket di Serie A, Umberto Gandini in un passaggio della conferenza stampa di presentazione del calendario per la stagione 2022-2023. Milano e Bologna, argomenta,"sono le due squadre più importanti della nostra pallacanestro, sono le squadre che giocano in Eurolega dove, dopo 15 anni, torniamo ad avere due squadre. C'è la rivalità, c'è l'interesse che direi sta diventando quasi un tema nazionale tra Basket City e gli scudetti di Milano, c'è la rivalità tra gli allenatori e ci sono tantissimi ingredienti che possono far bene ma - aggiunge Gandini - possiamo contare su tantissime realtà storiche, come la Reyer Venezia; mi viene da ricordare il campionato di Brescia quest'anno, il percorso di crescita di Tortona, Sassari, la voglia di rivalsa di diverse squadre, ci sono tanti argomenti". . Se è "ineluttabile che le due squadre con il maggior seguito, con il maggior budget disponibile e con un impegno ad altissimo livello in Europa siano quelle che avranno maggior profondità e maggior talento - puntualizza il numero uno della Lega Basket - l campionato di quest'anno fino ai playoff ci ha insegnato che nella stagione regolare non ci si può rilassare e le grandi possono cadere su tantissimi campi". Quanto alla Final Eight di Coppa Italia, ancora senza una sede, evidenzia Gandini, "ci piacerebbe portare una delle massime espressioni del nostro campionato e delle nostre competizioni in posti nuovi dove però dobbiamo avere a che fare con impianti adeguati e con un territorio che sia propenso e disponibile e contento di ospitare un evento di pallacanestro. Credo che ci vorrà ancora qualche tempo - conclude - ma confido, entro fine settembre, di potere annunciare dove giocheremo la Final Eight 2023".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA