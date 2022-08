Basket: lesione meniscale, Gallinari salta Europei

ROMA, 28 AGO - Danilo Gallinari salta gli Europei di basket (1-18 settembre). Lo fa sapere la Fip con un comunicato in cui precisa che, dopo gli accertamenti clinici a cui il n.8 azzurro, infortunatosi ieri contro la Georgia, è stato sottoposto presso il Columbus Clinic Center di Milano , "il quadro clinico non permetterà all'atleta di essere a disposizione del CT Gianmarco Pozzecco per l'imminente EuroBasket 2022". A Gallinari, che era accompagnato dal responsabile dello staff medico della nazionale Raffaele Cortina, è stato riscontrata "una lesione meniscale senza interessamento legamentoso".

