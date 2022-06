Basket: Milano acquista Baron e saluta Delaney

MILANO, 28 GIU - L'Olimpia Milano piazza il quarto colpo dell'estate, Billy Baron, e saluta Malcolm Delaney, protagonista di quattro titoli in due anni (di cui due da Mvp, Supercoppa 2021 e Coppa Italia 2022). I campioni d'Italia sono scatenati sul mercato con l'obiettivo di tornare alle Final Four di Eurolega: dopo Davies, Tonut, Mitrou-Long e in attesa che il Cska Mosca liberi Kevin Pangos, acquistano la guardia americana 31enne che si è svincolato dallo Zenit San Pietroburgo con cui ha vinto l'ultima VTB League. "Io e la mia famiglia - le prime frasi di Baron - siamo entusiasti di entrare a far parte di questo club e sperimentare la cultura italiana. Ho avuto una bellissima conversazione con Coach Messina, ho sempre avuto grande rispetto e considerazione per lui e per l'Olimpia. Giocare a questo livello è sempre stato un mio obiettivo. Adesso non c'è niente che voglia di più che aiutare la squadra a portare nuovi trofei a questa città. Lavorerò ogni giorno per riuscirci". "Billy è uno dei migliori tiratori che abbiano giocato in Europa nelle ultime stagioni - spiega il gm di Milano Christos Stavropoulos - in cui ha mostrato anche carattere e personalità. Ha esperienza e freschezza al tempo stesso, siamo felici che sia con noi". Baron proviene da una famiglia di cestisti: il padre Jim è stato allenatore di college per 28 anni, il fratello maggiore Jimmy ha giocato diverse stagioni in Europa, tra cui a Roma nel 2013/14.

