Basket: Milano-Bologna 94-82, è 2-1 nella serie scudetto

MILANO, 12 GIU - L'AX Milano fa valere il fattore campo, nella bolgia del Forum sconfigge 94-82 la Segafredo Bologna e, anche grazie a un Melli sublime (22 in 19', con la solita magistrale difesa), si porta 2-1 nella finale Scudetto. Una partita dal copione ben diverso rispetto alle prime due, con percentuali molto alte e più gioco in transizione, ma con la stessa intensità e lo stesso grado di fisicità. E' una serie lunga ed equilibrata, tra due squadre di altissimo livello, destinata a concedere nuove emozioni. Davanti ai due patron, Giorgio Armani e Massimo Zanetti, Milano parte forte, caricata dai 12mila spettatori, rigorosamente in rosso, di un Forum davvero incandescente: l'Olimpia segna 8 dei primi 9 tiri e, guidata da Shields (19), va sul 19-10 dopo 5'. Bologna, sotto anche di 11 (14-25), si scuote e reagisce di prepotenza con un parziale di 20-6 che le garantisce il primo vantaggio. Gli squilli di Melli, nonostante i problemi di falli, rilanciano Milano che chiude 48-45 all'intervallo. Il capitano azzurro continua a macinare canestri nella ripresa ma il break per il nuovo +11 lo scava Grant con 7 punti consecutivi (a cui ne aggiungerà altri 7 nell'ultima frazione). Hackett (18), Teodosic (14) e Belinelli (14) cercano di rintuzzare lo svantaggio ma Milano resta in controllo e torna sopra nella serie, con la possibilità di allungare, sempre al Forum, martedì sera.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA