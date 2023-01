Basket, Nba: Banchero da 11 punti, un'altra vittoria per Orlando

ROMA, 21 GEN - Dennis Schröder interrompe la striscia consecutiva di 11 successi dei Memphis Grizzlies, proiettando i Los Angeles Lakers verso una vittoria clamorosa. Denver approfitta del ko dei rivali per allungare in vetta alla classifica a Ovest, grazie a una netta affermazione su Indiana. Brooklyn strapazza Utah, esibendo un super Kyrie Irving in grado di regalare ai suoi 48 punti. Golden State fa la voce grossa a Cleveland; vince anche Orlando (su New Orleans), malgrado il coach Mosley releghi in panchina nel quarto periodo i titolari, fra i quali anche Paolo Banchero, che lascia comunque il segno, garantendo 11 punti e in poco meno di 25'. Risultati: Atlanta-New York 139-124 Cleveland-Golden State 114-120 LA Lakers-Memphis 122-121 Sacramento-Oklahoma City 118-113 Denver-Indiana 134-111 Utah-Brooklyn 106-117 San Antonio-LA Clippers 126-131 Orlando-New Orleans 123-110 Dallas-Miami 115-90

