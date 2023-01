Basket, Nba: Banchero da 15 punti non basta, Magic sconfitti

ROMA, 22 GEN - L'assenza di Giannis Antetokounmpo pesa non poco nell'economia del gioco di Milwaukee, che viene sconfitta da Cleveland, trascinata a sua volta da un superlativo Evan Mobley da 38 punti. Non pesa, invece, nelle file di Boston, l'assenza di Jayson Tatum e così i Celtics vincono a Toronto, sia pure per soli 2 punti. Paolo Banchero segna 15 punti, ma non riesce a evitare il tracollo dei Magic sul parquet di Washington. Houston va incontro alla 13/a sconfitta consecutiva e questa volta cade sul campo di Minnesota, mentre Atlanta - dopo essersi trovata in vantaggio di 19 lunghezze - viene sconfitta in casa da Charlotte. Ok Phoenix e Philadelphia. Risultati: Atlanta-Charlotte 118-122 Cleveland-Milwaukee 114-102 Sacramento-Filadelfia 127-129 Phoenix-Indiana 112-107 Minnesota-Houston 113-104 Washington-Orlando 138-118 Toronto-Boston 104-106

