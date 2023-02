Basket, Nba: Banchero da veterano, Orlando sbanca Charlotte

ROMA, 06 FEB - Denver cade a Minnesota, lo stesso accade a Sacramento nella Louisiana, sul campo di New Orleans, e a Memphis in Canada, dove si esibiva sul parquet di Toronto. New York conquista un successo in rimonta, mentre Orlando si impone sul campo di Charlotte, grazie a una solidità di squadra che finisce per risultare determinante nell'economia del gioco. Wendell Carter Jr. firma una doppia doppia a 20 punti e 12 rimbalzi; il solito Paolo Banchero chiude in doppia doppia con 22 punti, 10 rimbalzi e 5 assist. Il 'rookie' di Orlando segna anche dalla lunetta: 10/11. Risultati: Charlotte-Orlando 113-119 Indiana-Cleveland 103-122 New York-Filadelfia 108-97 Memphis-Toronto 103-106 New Orleans-Sacramento 136-104 Minnesota-Denver 128-98

