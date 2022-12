Basket, Nba: Banchero detta legge e Orlando spicca il volo

ROMA, 10 DIC - La rimonta da -9 non basta ai Lakers per evitare la sconfitta a Filadelfia nella notta Nba. I padroni di casa, guidati dai 38 punti di Joel Embiid, chiudono avanti di 11 lunghezze. New Orleans sfoggia un Williamson da 35 punti (massimo stagionale) e suggella il primato a Ovest. Paolo Banchero risulta decisivo nel successo (il secondo di fila) degli Orlando Magic su Toronto, firmando due liberi a 4"8 dal suono della sirena. Il bottino finale del talento dei Magic è di 23 punti. Nella vittoria recita un ruolo importante anche Markelle Fultz, autore di 15 punti. I risultati: Dallas-Milwaukee 105-106 New Orleans-Phoenix 128-117 Brooklyn-Atlanta 120-116 Cleveland-Sacramento 95-106 Filadelfia-LA Lakers 133-122 (o.t.) Utah-Minnesota 108-118 Memphis-Detroit 114-103 Charlotte-New York 102-121 Indiana-Washington 121-111 Orlando-Toronto 113-109

