Basket, Nba: Banchero è un fenomeno, ma non basta a Orlando

ROMA, 06 NOV - Un canestro al suono della sirena di De'Aaron Fox regala la vittoria ai Kings, dopo un tempo supplementare, sul campo di Orlando. Grande prova di forza della squadra di Sacramento che riesce a risalire da -20 a inizio del terzo quarto, mentre ai padroni di casa non basta un magnifico Paolo Banchero, autore di 33 punti (suo nuovo massimo in carriera) che arrivano grazie a 14/26 dal campo. Le sue sono cifre da far girare la testa e che lo fanno paragonare a Shaquille O'Neal nella storia dei 'rookie' della franchigia della Florida. De'Aaron Fox, oltre a regalare la vittoria ai 'suoi', mette a segno in tutto 37 punti. Ko casalingo di New York contro Boston che beneficia di 27 triple a segno sulle 51 tentate. Praticamente, un record. Per i Knicks si tratta della quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. Vittoria di +3 di Atlanta contro New Orleans dopo un tempo supplementare, successi anche per Minnesota, Denver e Phoenix. Risultati: Phoenix Suns-Portland Trail Blazers 102-82 Denver Nuggets-San Antonio Spurs 126-101 Minnesota Timberwolves-Houston Rockets 129-117 Charlotte Hornets-Brooklyn Nets 94-98 Milwaukee Bucks-Oklahoma City Thunder 108-94 Atlanta Hawks-New Orleans Pelicans 124-121 New York Knicks-Boston Celtics 118-133 Orlando Magic-Sacramento Kings 123-126

