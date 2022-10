Basket, Nba: Banchero si ferma a 18 punti, Orlando ancora ko

ROMA, 31 OTT - Paolo Banchero si ferma a sei partite con oltre 20 punti realizzati; nella settima non va oltre i 18 in 32' di gioco e dunque non riesce a evitare la sconfitta di Orlando in Texas, contro i Dallas Mavericks, che s'impongono per 114-105. Oltre ai 18 punti realizzati, Banchero fa registrare un 6/20 al tiro, 1/6 dall'arco, 3 rimbalzi, 4 assist, ma le difficoltà sono tante contro una difesa ben schierata e un Doncic impietoso quanto preciso. Per i Magic è la sesta sconfitta in sette partite. Nella notte dell'Nba, per il resto, salta all'occhio il primo successo dei Los Angeles Lakers, che superano in casa Denver per 121-110; vincono anche Cleveland e San Antonio, ancora ko i Golden State, che escono sconfitti dalla trasferta a Detroit. Risultati: LA Lakers-Denver 121-110 Dallas-Orlando 114-105 San Antonio-Minnesota 107-98 Phoenix-Houston 124-109 Boston-Washington 112-94 Cleveland-New York 121-108 Detroit-Golden State 128-114 LA Clippers-New Orleans 91-112

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA