Basket: Nba, Banchero trascina Orlando al successo su Indiana

ROMA, 26 GEN - Ancora una prova di livello per Paolo Banchero, miglior realizzatore di Orlando nella vittoria (126-120) sugli Indiana Pacers. Il numero 5 ha realizzato 23 punti (più 4 assist e tre rimbalzi) ed è rimasto in campo per quasi 36 minuti, più di tutti i suoi compagni. Per i Magic anche 22 punti di Gary Harris e 18 di Wendell Carter Jr. Ma la performance più impressionante del turno di Nba è andata in scena in Oregon, dove Damian Lillard ha segnato 60 punti nella vittoria per 134-124 di Portland contro gli Utah Jazz. È la quarta volta in carriera che il leader dei Blazers, autore di un 21 su 29 al tiro, mette a segno 60 o più punti. "È stato incredibile. Non abbiamo l'opportunità di assistere così spesso a certa prestazioni", ha giustamente osservato il suo allenatore, Chauncey Billups. Sono infatti solo sei giocatori nella storia della NBA, tra cui Wilt Chamberlain, Kobe Bryant, Michael Jordan e James Harden, ad aver raggiunto i 60 punti in più di una occasione. I LA Lakers hanno vinto contro San Antonio (113-104), match in cui LeBron James si è accontentato di una piccola doppia-doppia (20 punti, 11 assist). A San Francisco, nell'ultima partita della serata, Jordan Poole ha segnato il canestro vincente (122-120) per i Golden State Warriors a 2,4 secondi dalla sirena, contro i Memphis Grizzlies. Un minuto prima i campioni Nba avevano perso la loro stella Stephen Curry (34 punti), escluso per la terza volta in carriera dopo aver buttato a terra il paradenti, in un momento di frustrazione.

