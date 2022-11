Basket: Nba, Batum perfetto ma Dallas batte Los Angeles

LOS ANGELES, 16 NOV - Un Nicolas Batum perfetto, con il 100% nei tiri da tre e 22 punti totali, non è bastato ai Clippers per evitare la sconfitta contro i Mavericks (103-101), sostenuti da un grande Luca Doncic. Grazie a "Batman" Los Angeles è riuscita a risalire nel punteggio e addirittura ad andare in vantaggio, dopo essere stata staccata di 25 lunghezze nel primo periodo. Il suo unico errore è avvenuto su tiro libero a 4,2 secondi dal termine, ma volutamente per permettere alla sua squadra di provare a recuperare il rimpallo per pareggiare. Strategia che non ha dato i suoi frutti: palla persa da Robert Covington e partita chiusa. Doncic ha chiuso con 35 punti (11 rimbalzi, 5 assist, 3 intercetti), consolidando il suo status di capocannoniere del campionato. Dallas, con otto vittorie (cinque sconfitte), risale al 5° posto nella West Conference, approfittando della battuta d'arresto (113-102) di Memphis (6/a) a New Orleans (7/a). I punti di Ja Morant (36, più otto rimbalzi) non sono bastati ai Grizzlies che hanno recuperato Jaren Jackson Jr, assente da inizio stagione per un infortunio al piede destro. I Pelicans, pur senza l'altro fenomeno del draft 2019, Zion Williamson, hanno potuto contare su CJ McCollum, autore di 22 dei suoi 30 punti nella ripresa (9 assist). Brandon Ingram e Larry Nance Jr. hanno contribuito con 19 punti ciascuno. A Portland, i Blazers hanno faticato per sbarazzarsi degli Spurs (117-110) e consolidare il loro primo posto. Hanno potuto contare sui loro "piccoli grandi 3": Jerami Grant (29 punti, 8 rimbalzi), Anfernee Simons (23 punti di cui 10 nell'ultimo quarto) e Damian Lillard (22 punti, 11 assist). I Jazz hanno incassato la terza sconfitta consecutiva, subita (118-111) in casa contro i Knicks. Si è rivisto in campo Simone Fontecchio, autore di 9 punti.

