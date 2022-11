Basket, Nba: Brooklyn all'ultimo respiro, ma che Durant

ROMA, 18 NOV - Kevin Durant è un vero trascinatore (35 punti) e Brooklyn s'impone nella difficilissima trasferta di Portland, poco importa se solo per 2 punti. Determinanti nel successo finale anche Royce O'Neale, Yuta Watanabe e Ben Simmons. Quattro uomini da almeno 20 punti nelle file dei Blazers finiscono per fare la differenza. Il successo arriva sul filo dei secondi, con O'Neale che corregge una traiettoria sporca di Durant e firma il sorpasso sugli avversari. Sacramento, per il resto, fa bottino pieno grazie alla coppia Fox-Monk, superando i San Antonio Spurs; nella notte dell'Nba vincono anche i Los Angeles Clippers, grazie soprattutto ai 23 punti di Reggie Jackson. I Pistons, alla fine, restano ancora a mani vuote lontani da Detroit. Risultati: LA Clippers-Detroit 96-91 Portland-Brooklyn 107-109 Sacramento-San Antonio 130-112

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA