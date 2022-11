Basket, Nba: Curry fa 50 ma non basta, Golden State va ko

ROMA, 17 NOV - La notte dell'Nba viene illuminata dalle prodezze Steph Curry che, sebbene non riesca a evitare il tracollo di Golden State, regala alla squadra di San Francisco un bottino personale di ben 50 punti. Ma non basta, perché i Warriors vengono travolti dallo straripante quintetto dei Suns: 27 punti le garantisce Booker, 29 Payne e 23 Bridges. I Boston Celtics vincono ancora, questa volta al cospetto degli Hawks; Cleveland cade per la quinta volta di seguito, mentre fa festa Milwaukee. Il derby texano contro Dallas, privo di Doncic, va a Houston, che si impone in trasferta. Toronto batte Miami, Oklahoma prevale su Washington e Orlando rimedia un'altra sconfitta: questa volta i californiani si arrendono a Minnesota, pagando ancora una volta a caro prezzo l'assenza al tiro di Paolo Banchero. Risultati: Denver-New York 103-106 Phoenix-Golden State 130-119 Dallas-Houston 92-101 Atlanta-Boston 101-126 Toronto-Miami 112-104 Milwaukee-Cleveland 113-98 New Orleans-Chicago 124-110 Charlotte-Indiana 113-125 Orlando-Minnesota 108-126 Washington-Oklahoma City 120-121

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA