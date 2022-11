Basket, Nba: doppio ko per i Lakers, si ferma anche LeBron

ROMA, 10 NOV - I Nets trascinati da Kevin Durant si aggiudicano il derby della 'Grande mela' contro i Knicks: l'ala di Brooklyn firma la 17/a tripla doppia della carriera e New York va a picco. L'altro derby, quello di Los Angeles, è invece appannaggio dei Clippers, che mettono sotto i Lakers: per gli ospiti anche la tegola LeBron James, che arriva a 30 punti, ma è costretto a lasciare il campo per infortunio a meno di 6' dalla fine dell'ultimo quarto: la diagnosi ufficiale del dopo-partita parla in realtà di "fastidio alla gamba sinistra" per il il numero 6 dei gialloviola. E, a proposito di infortuni, Paolo Banchero non può partecipare al terzo successo stagionale di Orlando, perché fermato da una distorsione alla caviglia. Doncic si inceppa, interrompendo la striscia di partite a +30 punti, e Orlando si aggiudica il match. A ovest vincono tutte le prime cinque, l'assenza di Giannis non pesa e Milwaukee supera Oklahoma City, sia pure a fatica. Risultati: Atlanta-Utah 119-125 Boston-Detroit 128-112 Brooklyn-New York 112-85 Toronto-Houston 116-109 LA Clippers-LA Lakers 114-101 Sacramento-Cleveland 127-120 Chicago-New Orleans 111-115 Minnesota-Phoenix 117-129 Oklahoma City-Milwaukee 132-136 (o.t.) San Antonio-Memphis 122-124 (o.t.) Charlotte-Portland 95-105 Indiana-Denver 119-122 Orlando-Dallas 94-87.

