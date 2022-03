Basket, Nba: Gallinari non basta, Atlanta ko a Milwaukee

ROMA, 10 MAR - Danilo Gallinari non basta ad Atlanta che esce sconfitta dalla trasferta a Milwaukee, nella notte dell'Nba. Gli Hawks non reggono il ritmo dei campioni in carica e subiscono 68 punti solo nel primo tempo. La differenza la fa Antetokounmpo, inutili i 42 punti dalla panchina dei georgiani, fra i quali spiccano i 14 di Gallinari, che resta in campo per diversi minuti, anche per effetto della serata-no al tiro di John Collins. L'azzurro intasca anche anche 6 rimbalzi, 2 assist e 2 recuperi. Nella sfida fra prime della classe Phoenix ha la meglio su Miami, mentre i Lakers si arrendono all'overtime in Texas, a Houston. Risultati: Utah-Portland 123-85 LA Clippers-Washington 115-109 Dallas-New York 77-107 San Antonio-Toronto 104-119 Miami-Phoenix 90-111 Sacramento-Denver 100-106 Milwaukee-Atlanta 124-115 Houston-LA Lakers 139-130 (a.p.) Minnesota-Oklahoma City 132-102 New Orleans-Orlando 102-108 Charlotte-Boston 101-115 Detroit-Chicago 108-114.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA