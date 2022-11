Basket, Nba: Golden State non si ferma, vincono anche i Lakers

ROMA, 21 NOV - Klay Thompson è il protagonista della notte Nba. L'ala dei Golden Stare, con 10 triple, regala ai 'suoi' la prima vittoria in trasferta (in Texas). Fa festa anche Brooklyn, che esibisce un Ben Simmons d'eccellenza: a fare la differenza contribuisce anche Durant, e questa non è una novità. Anche senza LeBron, i Lakers, grazie ai 30 punti di Anthony Davis, vincono per la terza volta di fila. Sacramento procede a vele spiegate e timbra la sesta vittoria consecutiva, mentre Denver beffa per un solo punta Dallas e conquista il Texas. Cleveland strapazza Miami, Washington soffre contro Charlotte, ma alla fine vince di +4; più netto il successo di Phoenix contro New York. Risultati: Brooklyn-Memphis 127-115 Cleveland-Miami 113-87 LA Lakers-San Antonio 123-92 Dallas-Denver 97-98 Washington-Charlotte 106-102 Houston-Golden State 120-127 Sacramento-Detroit 137-129 Phoenix-New York 116-95

