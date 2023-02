Basket: Nba, i Lakers senza James ritrovano la vittoria

LOS ANGELES, 12 FEB - I Los Angeles Lakers, senza LeBron James infortunato, hanno interrotto una serie di tre sconfitte consecutive andando a vincere 109-103 in casa dei campioni in carica dell'Nba, i Golden State Warriors. Meno di una settimana dopo essere diventato il capocannoniere della storia della NBA, James ha dato forfait (caviglia), mentre Stephen Curry è ancora assente nei Warriors per problemi ad un ginocchio e non si sa quando rientrerà. I Lakers si sono affidati al loro leader tedesco, Dennis Schroder, autore di 26 punti, alla forte ala giapponese, Rui Hachimura, 16 punti e alla loro nuovissima recluta, D'Angelo Russell, arrivato da Minnesota, che ha messo a referto 15 punti, 5 rimbalzi e 6 assist. In un altro derby, questa volta in Florida, i Miami Heat hanno strappato la seconda vittoria consecutiva, battendo i Magic 107-103 ai tempi supplementari, a Orlando. Jimmy Butler ha mancato il tiro vincente nei tempi regolamentari, ma gli Heat avevano risorse sufficienti per vincere ai tempi supplementari. Tyler Herro ha realizzato 23 punti, Butler 22 punti e Gabe Vincent 20. Per Orlando 16 punti di Paolo Banchero, più 13 rimbalzi. Questa vittoria permette agli Heat di rimontare sui Brooklyn Nets, sconfitti in casa 101-98 da Philadelphia, per il quinto posto nella Eastern Conference. Alla sirena, Spencer Dinwiddie ha perso l'occasione per mandare il match ai tempi supplementari. Per la sua prima partita a Brooklyn dal suo trasferimento, su sua richiesta, ai Sixers lo scorso anno, James Harden ha ignorato i fischi del pubblico e ha segnato 29 punti. Quasi dieci in meno del suo pivot, Joel Embiid 37 punti e 13 rimbalzi catturati. Nikola Jokic ha realizzato la sua 20/a tripla doppia stagionale ed ha permesso a Denver di battere gli Hornets 119-105 a Charlotte. Il serbo non fatto sentire l'assenza degli infortunati Jamal Murray e Aaron Gordon, segnando 30 punti, prendendo 16 rimbalzi e dando 10 assist. A Cleveland, i Cavaliers hanno inanellato la sesta vittoria consecutiva superando i Chicago Bulls 97-89.

