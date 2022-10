Basket: Nba; Klay Thompson prima espulsione dopo 651 partite

LOS ANGELES, 26 OTT - I Phoenix Suns, trascinati dai 34 punti della loro stella Devin Booker, hanno battuto il campioni in carica di Golden State, per 134-105, che hanno chiuso senza Klay Thompson, espulso per la prima volta dal'inizio della sua carriera nella Nba, ovvero alla sua 651/a partita nella lega. Forse condizionato da una serata di scarsa vena (2 punti e 1/8 al tiro), il 32enne californiano è stato sanzionato per un fallo antisportivo su Booker a metà del terzo quarto. Poi però è stato espulso, dopo un acceso scontro verbale tra i due giocatori, e le sue invettive verso gli arbitri. "Ho sempre amato Klay Thompson. Fin dai mei inizi ho detto che volevo essere come lui - il commento di Booker su Thompson nel dopopartita -. Ma questo non ci impedisce di essere rivali e di dirci delle piccole cose di tanto in tanto...", ha aggiunto la stella dei Suns, che ha superato i 30 punti per la terza volta consecutiva e ora è a 32 punti di media. L'espulsione di Thompson ha destabilizzato i Warriors che, da un vantaggio di +6, sono andati sotto fino a -13 che non sono riusciti a recuperare. Dietro Booker, i migliori marcatori dei Suns sono stati Mikal Bridges (17 punti), Deandre Ayton e Chris Paul (16 punti ciascuno). Per Golden State, Stephen Curry ha segnato 21 punti (sbagliando il suo primo tiro libero stagionale al 23/o tentativo) e Jordan Poole 17. A New Orleans, Luka Doncic ha segnato 37 punti (più 11 rimbalzi e 7 assist), ma la sua prova non è stata sufficiente per evitare la sconfitta di Dallas contro i Pelicans (113-111), nonostante la squadra di casa fosse priva di elementi importanti, in particolare Zion Williamson. Proprio Doncic ha sbagliato, nei secondi finali del match, il tiro da tre che avrebbe dato la vittoria ai Mavericks. Lo sloveno è comunque il primo giocatori nella storia della franchigia di Dallas a cominciare una stagione con tre partite sopra i 30 punti. Grazie a questa terza vittoria in quattro partite, i Pelicans di Trey Murphy III (22 punti) e CJ McCollum (14 punti e 11 assist) salgono al secondo posto nella Western Conference dietro Portland. A est, Washington è sullo stesso piano (3-1) dopo il successo in casa contro Detroit (120-99) con 25 punti di Kyle Kuzma.

