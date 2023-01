Basket, Nba: LeBron si prende la notte, Tatum gli risponde

ROMA, 17 GEN - LeBron James si prende la scena nella notte dell'Nba e, trascinando i Los Angeles Lakers alla vittoria con una prova da 48 punti, 9 assist e 8 rimbalzi, lancia un messaggio chiaro a Jayson Tatum, che dal canto suo gli risponde, garantendo ai Boston Celtics 51 punti (massimo della stagione) nel match vinto a Charlotte contro gli Hornets. Steph Curry regala 41 punti ai Golden State, che vincono a Washington sui Wizards, mentre Milwaukee - anche senza Antetokounmpo - riesce a imporsi in casa su Indiana. Spettacolo e canestri in serie a New York, dove i padroni di casa si arrendono a Toronto dopo un overtime. Risultati: Memphis-Phoenix 136-106 Atlanta-Miami 121-113 Minnesota-Utah 125-126 Cleveland-New Orleans 113-103 New York-Toronto 121-123 (o.t.) Washington-Golden State 118-127 Milwaukee-Indiana 132-119 Charlotte-Boston 118-130

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA