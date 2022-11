Basket: Nba; Milwaukee non si ferma, Brooklyn torna a sorridere

ROMA, 01 NOV - Non si ferma la marcia di Milwaukee. Nelle gare del campionato Nba, i Bucks si aggiudicano anche la sfida con Detroit, vincendo 110-108 la sesta partita su sei disputate: ma Milwaukee ha dovuto aspettare la tripla di Jrue Holiday a 45 secondi dalla fine per imporsi sui Pistons. Dopo quattro sconfitte di fila torna a sorridere Brooklyn (116-109), in un match in cui però i Nets avanti di 24 lunghezze sui Pacers nel secondo quarto subiscono la rimonta degli ospiti arrivati alla parità. Merito soprattutto di Chris Duarte (30 punti) e Buddy Hield (22); ma alla fine i Nets vanno a vincere trascinati da Kevin Durant, che con i suoi 36 punti mette a segno la settima partita su sette con almeno 25 punti e ha superato Vince Carter al 19/o posto dei realizzatori all-time. Pesano anche i 28 punti di Kyrie Irving, contestato da un gruppo di protestanti a bordocampo con delle maglie con la scritta "Fight Antisemitism". Successo anche per Utah che batte Memphis 121-105 nonostante i 37 punti di Ja Morant. Senza Simone Fontecchio - fermato dal Covid - i Jazz possono contare sui 31 punti di Lauri Markkanen. Vincono Sacramento contro gli Hornets (115-108), Philadelphia in casa dei Wizards (118-111), Toronto e L.A. Clippers con canestro della vittoria di Paul George.

