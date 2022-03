Basket: Nba; Nets vincono a Miami, Memphis travolge Milwaukee

ROMA, 27 MAR - Otto le partite giocate nella notte nel campionato Nba e tra i risultati spicca la quarta sconfitta di fila dei Miami Heat, superati in casa dai Brooklyn Nets per 95-110 con Kevin Durant protagonista con i suoi 23 punti fondamentali nella corsa per un posto playoff. Vittoria dei Memphis Grizzlies 127-102 contro i Milwaukee Bucks. Non bastano agli ospiti i 30 punti e 11 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo. Vittoria esterna dei Chicago Bulls che battono i Cleveland Cavaliers 94-98. Vittorie per i Toronto Raptors contro gli Indiana Pacers 131-91 e per i Denver Nuggets che superano gli Oklahoma City Thunder 113-107. Successo in trasferta per i San Antonio Spurs che hanno battuto i New Orleans Pelicans 103-107. Vincono anche i Sacramento Kings in casa degli Orlando Magic per 110-114 e gli Houston Rockets che superano in trasferta i Portland Trail Blazers 98-115.

