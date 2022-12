Basket, Nba: New Orleans si arrende solo all'over time

ROMA, 16 DIC - La coppia formata da Jordan Clarkson e Lauri Markkanen, autori rispettivamente di 39 e 31 punti, permette agli Utah Jazz di conquistare il successo su New Orleans: la differenza, nella sfida di Salt Lake City, la fanno proprio i 70 punti firmati dalla coppia, anche se la sconfitta per una delle migliori squadre della Western Conference arriva solo dopo l'overtime. Nessun problema per Memphis, che travolge Milwaukee con un distacco di 41 punti (tripla doppia da 25 punti per Ja Morant). Tyler Herro firma 41 punti, nuovo massimo in carrieta, nella vittoria dei Miami Heat in Texas, a Houston. Phoenix ritrova il successo dopo cinque sconfitte di fila: crisi scongiurata, dunque. Risultati: LA Clippers-Phoenix 95-111 Utah-New Orleans 132-129 (o.t.) Houston-Miami 108-111 Memphis-Milwaukee 142-101

