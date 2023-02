Basket, Nba: rissa e cinque espulsi fra Minnesota e Orlando

ROMA, 04 FEB - Passa in secondo piano, nella notte Nba, la vittroia dei Magic a Minnesota. Il match sale alla ribalta, invece, per una maxi-rissa scoppiata nei pressi della panchina di Orlando e nella quale sono stati coinvolti in primis Mo Bamba e Austin Rivers. Nel 'confronto' è poi intervenuto Jalen Suggs, che ha trascinato a terra l'avversario, quindi il parapiglia generale durato lunghissimi secondi e concluso nell'immediato con cinque espulsioni. Adesso, però, si aspetta la mannaia della Nba. Per il resto vittoria meritata di Orlando in una serata senza acuti di Paolo Banchero, che mette a referto solo 11 punti, 8 rimbalzi e 4 assist. Joel Embiid, con 33 punti, è il protagonista della notte e trascina i Sixers a San Antonio; vince anche Portland - grazie a 33 punti di Simons - a Washington, mentre Boston cade per la quarta volta nelle ultime sei partite. Risultati: Boston-Phoenix 94-106 Utah-Atlanta 108-115 Houston-Toronto 111-117 Minnesota-Orlando 120-127 San Antonio-Filadelfia 125-137 Detroit-Charlotte 118-112 Indiana-Sacramento 107-104 Washington-Portland 116-124

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA