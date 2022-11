Basket: Nba, torna LeBron James ed è subito decisivo

LOS ANGELES, 26 NOV - LeBron James, tornato dopo cinque partite d'assenza per un infortunio all'inguine, ha segnato 21 punti nel successo dei Los Angeles Lakers in casa dei San Antonio Spurs (105-94), contribundo alla loro prima vittoria esterna della stagione. James ha preso anche otto rimbalzi e fornito cinque assist, in 33 minuti di presenza sul campo. I leader della Eastern Conference, i Boston Celtics, spinti dai 30 punti da Jayson Tatum, hanno battuto i Sacramento Kings (122-104) portando il loro record a 15 vittorie contro quattro sconfitte. I Milwaukee Bucks hanno ottenuto una preziosa vittoria sui Cleveland Cavaliers (117-102) in una lotta diretta per il secondo posto nella Conference. Giannis Antetokounmpo ha segnato 38 punti. I Phoenix Suns hanno mantenuto il loro piccolo vantaggio nella Western Conference con una vittoria sui Detroit Pistons (108-102). Deandre Ayton ha segnato 28 punti e preso 12 rimbalzi, Devin Booker ne ha aggiunti 21 per la terza vittoria consecutiva dei Suns. I Golden State Warriors, campioni in carica, hanno battuto (129-118) gli Utah Jazz, riportando in pareggio il proprio bilancio (10-10). Le prime due scelte del draft 2019 si sono affrontate a New Orleans, dove Ja Morant ha segnato 23 punti, con quattro rimbalzi e 11 assist, portando i Memphis Grizzlies alla vittoria (132-111) sui Pelicans di Zion Williamson. Quest'ultimo ha segnato 14 punti con cinque rimbalzi e quattro assist, un bottino comunque inferiore alla prestazione collettiva dei Grizzlies, che hanno potuto contare su contributi a doppia cifra di Dillon Brooks, Jaren Jackson, Steven Adams, Brandon Clarke e David Roddy. A Charlotte, Kelly Oubre ha segnato 28 punti e Terry Rozier ne ha aggiunti 22 nel successo degli Hornets sul Minnesota (110-108), che ha posto fine alla serie di cinque vittorie consecutive dei Timberwolves. Oklahoma City e Portland hanno entrambe ottenuto vittorie ai supplementari, con i Thunder che hanno battuto i Chicago Bulls (123-119) in casa e i Trail Blazers che hanno dominato i New York Knicks (132-129) in trasferta.

