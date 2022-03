Basket, Nba: Towns è incontenibile, 60 punti a San Antonio

ROMA, 15 MAR - La notte Nba è illuminata dall'exploit di Karl-Anthony Towns. 'KAT' trascina Minnesota nel successo sul campo di San Antonio con una quota realizzativa di livello assoluto: 60 punti. Il suo nuovo massimo in carriera è decisivo nel 149-139 finale. Wardell Stephen Curry II gli fa eco, trscinando a sua volta i Golden State Warriors con 47 punti nel successo su Washington. Rayford Trae Young suona la carica e, con 46 punti, guida la rimonta di Atlanta su Portland; Danilo Gallinari resta fuori a scopo precauzionale per un problema al tendine. Nikola Jokic regala il successo ai Denver Nuggets sul campo di Filadelfia e Milwaukee supera in trasferta Utah. Le squadre di Los Angeles a picco: i Lakers cadono in casa contro Totonto e i Clippers si arrendono a Cleveland. Risultati: Utah-Milwaukee 111-117 LA Lakers-Toronto 103-114 San Antonio-Minnesota 139-149 Atlanta-Portland 122-113 Filadelfia-Denver 110-114 Cleveland-LA Clippers 120-111 (a.p.) Golden State-Washington 126-112 Sacramento-Chicago 112-103 Oklahoma City-Charlotte 116-134

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA