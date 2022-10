Basket: parte la Nba, Curry batte subito LeBron,è festa Warriors

ROMA, 19 OTT - I Golden State Warriors festeggiano nel migliore dei modi il titolo Nba vinto lo scorso anno e controllano il match contro i Lakers grazie ai 33 punti di Steph Curry, che tiene a bada un LeBron James da 31, punti 14 rimbalzi e 8 assist. 123-109 il punteggio finale a favore dei campioni in carica. Nel primo match della stagione Boston supera Philadelphia grazie ai 35 punti a testa di Jayson Tatum e Jaylen Brown, rendendo inutili i 35 di James Harden alla sua miglior prestazione in maglia Sixers. Buona la prima dunque per i Celtics del coach ad interim Joe Mazzulla, che prendono il controllo della opening night nel terzo quarto e non permettono più ai Sixers di tornare nel match (126-117 il punteggio finale a favore di Boston). I padroni di casa, che omaggiano Bill Russell con una cerimonia di 15 minuti prima della partita, viaggiano a pieno regime in attacco chiudendo con il 56% dal campo, di cui il 72% nei tiri da due punti.

