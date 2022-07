Basket: Petrucci,abolizione vincolo?impossibile attuarla ora

ROMA, 15 LUG - "Il presidente federale e tutto il Consiglio rappresentano il proprio disappunto circa l'entrata in vigore al 1° luglio 2023 della norma che abroga l'istituto del vincolo sportivo nonostante le precedenti rassicurazioni, fornite per le vie brevi, relative ad un differimento della norma al 2025. Una riforma di tale portata non può essere realizzata in soli 12 mesi e pertanto la Fip ritiene tale disposizione non attuabile in un arco di tempo così limitato". Con questa nota, diffusa al termine della riunione, il presidente della federbasket Gianni Petrucci e tutto il consiglio federale prendono posizione contro la riforma dello sport decisa a febbraio del 2001 dal governo Draghi e ora messa in pratica, fra un anno, con l'approvazione dei decreti attuativi che stabiliscono l'abolizione del vincolo. Più volte Petrucci e altri suoi colleghi presidenti federali avevano scritto al Premier e ai suoi ministri quando la legge era ancora in discussione, ma alla fine era passata. Ma ora Petrucci e il suo Consiglio fanno presente che "è necessario un differimento della norma per dar modo alle Federazioni di regolamentare in maniera graduale e progressiva l'abolizione del vincolo, evitando il rischio di nocumento per le società". Il Consiglio della Fip di oggi ha anche deciso, "dietro parere della Com.Te.C.", l'esclusione dell'Eurobasket Roma dal prossimo campionato di Serie A2 maschile per non aver fornito, alla data del 7 luglio 2022, prova del pagamento di compensi di un proprio tesserato risalenti alla stagione sportiva 2018-'19, "così come emerso dal Consent Award del Basketball Arbitral Tribunal del 9 maggio scorso - è scritto nel comunicato della federazione - e come confermato dalla Fiba che ha provveduto a bloccare il mercato in entrata del club".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA