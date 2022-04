Basket, Playoff Nba: una tripla di Embiid fa volare Filadelfia

ROMA, 21 APR - Playoff incandescenti nella notte dell'Nba, fra spettacolo e colpi a sorpresa. Joel Embiid, con una tripla realizzata a soli 8 decimi dalla conclusione del tempo supplementare, regala Gara-3 ai Sixers. Filadelfia, grazie anche alle sue prodezze, mette così le mani sulla serie contro Toronto, portandosi sul 3-0. La strada verso il successo sembra ormai tracciata. Boston vince in rimonta contro Brooklyn, grazie a un formidabile ultimo quarto, e si porta sul 2-0 nella serie sui Nets. DeMar Darnell DeRozan firma 41 punti e il pareggio di Chicago nella serie contro i Milwaukee Bucks. Brutta tegola per il team del Wisconsin, che perde Khris Middleton, uscito dal campo per infortunio. Risultati Conference Est: Toronto-Filadelfia 101-104 (o.t.) Boston-Brooklyn 114-107 Milwaukee-Chicago 110-114

