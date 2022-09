Basket: Pozzecco, affrontiamo Europeo partita per partita

MILANO, 01 SET - All'Europeo "ci sono tante Nazionali con roster competitivi e avranno possibilità di arrivare in fondo. Noi non ci preoccupiamo di tutto questo e affronteremo l'Europeo partita per partita". Lo ha detto il coach della nazionale italiana, Gianmarco Pozzecco, a margine dell'inaugurazione della 'Fan Zone' allestita in piazza Duomo a Milano in vista degli Europei di basket. Rispondendo a chi chiedeva quali sono le aspettative della squadra, Pozzecco ha sottolineato che "le competizioni si giocano perché se sapessimo prima il risultato non avrebbe senso giocarle". Ai giocatori "l'unica cosa che ho chiesto - ha concluso - è di vivere la pallacanestro con grande passione. Se non lo fai e ci sono dei bambini che ti guardano, poi smettono di giocare".

