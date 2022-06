Basket: primo rinforzo per Milano, da Barcellona arriva Davies

MILANO, 24 GIU - Brandon Davies è il primo rinforzo ufficiale dei campioni d'Italia. L'ex centro del Barcellona ha firmato un contratto di due anni con l'Olimpia Milano e sostituirà Kaleb Tarczewski nello scacchiere tattico di Ettore Messina. "Sono felice di essere qui - le sue prime parole al sito dell'AX Milano - ed entusiasta di far parte della squadra Campione d'Italia. Non vedo l'ora di cominciare a lavorare e di farlo insieme a questo gruppo". "Brandon - il benvenuto del general manager Christos Stavropoulos - è un giocatore moderno, atletico, tiratore e con tanta esperienza di Eurolega al massimo livello. Riteniamo possa migliorare in modo significativo il nostro reparto lunghi". Davies, nato a Philadelphia, il 25 luglio 1991 e 78 gare in carriera nella Nba, è alla seconda esperienza nel campionato italiano: nel 2015/16 ha giocato a Varese, sfiorando il successo nella Fiba Europe Cup, persa in finale contro Francoforte. Nei prossimi giorni sono attesi altri annunci da parte di Milano: in arrivo ci sono Kevin Pangos, Naz Mitrou-Long, Billy Baron e Stefano Tonut, oltre al rinnovo in fase di definizione di Gigi Datome.

